Perez-Roldan, ehemalige Nummer 13 der Weltrangliste, gibt auch seinem Vater die Schuld an seinem frühen Rücktritt. „1993 waren wir in Genua. Ich hatte spielfrei, schaute mir ein Match an. Als ich zurückkehrte, sah ich, wie mein Vater von zwei Männern am Bahnhof geschlagen wurde. Ich griff ein, verletzte mich und hatte mehrere Operationen“, so der Argentinier. Dennoch betont der Ex-Tennis-Profi: „Ich hoffe, wir können uns irgendwann näher kommen. Am Ende ist er doch mein Vater.“