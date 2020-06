Verband will weiter kämpfen

Man wolle die Entscheidung der Politik so nicht akzeptieren, sondern weiterkämpfen. Auch deshalb, da es Finanzierungszusagen für das Projekt gebe. Laut Opatril handelt es sich dabei um zehn Millionen Euro von den Innsbrucker Kommunal-Betrieben (IKB), um acht Millionen Euro vom Land, und der Bund sei für fünf bis sechs Millionen Euro im Wort. Die sich daraus ergebenden rund 24 Millionen Euro seien bereits etwa dreiviertel der Gesamt-Kosten von 30 bis 35 Mio. Euro. Bis zu 45 Mio. Euro - wie in der Freitag-Mail angeführt - seien es nicht.