Eines ist aber fix: Zecken profitieren von höheren Temperaturen. Höher bedeutet in diesem Zusammenhang alles über sieben Grad Celsius, denn ab da werden die kleinen Tierchen aktiv.Und wer aktiv ist, ist auch produktiv - zumindest verhält es sich in der Welt der Zecken so. Mit Blick auf den vergangenen Winter lässt sich also sagen: Die Zeckensaison wird länger. Und mit Blick auf die immer höher werdenden Temperaturen im Sommer: Zecken wandern nun auch verstärkt in höhere Gefilde, sie weiten also ihr Territorium aus.