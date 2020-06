Wobei hier die Betonung auf „privat“ liegt – das könnte man bei einer Kulturinstitution wie den Sängerknaben fast vergessen. Sie gehören so fix zu Österreich wie Mozartkugel und Riesenrad. Sie tragen den Ruf der Musiknation Österreich in die ganze Welt, werden in Amerika ebenso umjubelt wie in Japan und stehen mit den größten Dirigenten und Orchestern auf der Bühne. Sie haben mit Ban Ki-moon gejodelt, und die japanische Kaiserin durchbrach für sie das strenge Hofzeremoniell, um sie persönlich am Klavier zu begleiten. Österreich ohne die Wiener Sängerknaben – einfach unvorstellbar.