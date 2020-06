Die Asien-Golf-Tour will ihre Saison nach Auskunft vom Sonntag nach der Corona-Pause mit Schutzmaßnahmen am 10. September mit den Shinhan Donghai Open in Incheon in Südkorea wieder aufnehmen. In den Wochen danach soll es in Taiwan und Japan weitergehen, und bis Jahresende noch zehn bis zwölf Events gespielt werden.