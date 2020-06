Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr, also drei Stunden nach dem offiziellen Ende der Kundgebung. Der österreichische Staatsbürger soll ein Einsatzfahrzeug am Kofferraum mit dem Schriftzug „ACAB“ (All cops are bastards) beschmiert haben. Dabei wurde er jedoch von Polizisten beobachtet und angehalten. Das Fahrzeug war wegen des Einsatzes am Freiheitsplatz abgestellt, auf dem zuvor die #BlackLivesMatter-Versammlung abgehalten worden war.