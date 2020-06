Jetzt wäre die Zeit dafür gekommen. Die aktuelle wirtschaftliche Lage eignet sich ideal, um mit Verbesserungen die Bauunternehmen in Schwung zu bringen. Jetzt einen rigorosen Sparkurs zu fahren, wäre jedenfalls nicht nur volkswirtschaftlich der falsche Weg: Investiere in der Krise, dann hast du in der Zeit.