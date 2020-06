Der Vorfall, der auch von anderen Zeugen beobachtet worden war, ereignete sich laut dem Brief, den „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk veröffentlichte, am 26. März am Nachmittag. Der Mann lag demnach am Boden und es sah so aus, als bräuchte er Hilfe, berichtet der anonyme Zeuge in dem Schreiben.