Nach Angaben der Polizei wurde der 33-Jährige mit dem Rettungshubschrauber C17 ins LKH Hochsteiermark in Bruck an der Mur gebracht. Gegen 12.30 Uhr erreichte der Grazer mit sechs weiteren Wanderern den Gipfel. Er entfernte sich kurz von der Gruppe und rutschte dabei auf dem felsigen Untergrund aus. Dabei verletzte er sich am rechten Bein so schwer, dass er nicht mehr selbst ins Tal gehen konnte.