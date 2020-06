Vor dem Anpfiff im Stadion An der Alten Försterei in Berlin setzten die Profis, darunter auch Berlins Stammkraft Christopher Trimmel, mit einem gemeinsamen Kniefall ein Zeichen gegen Rassismus. Auch Schiedsrichter Tobias Stieler schloss sich an. Auch vor der Partie Werder Bremen - Wolfsburg wurde als solidarische Geste für die weltweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz in den USA gekniet. Die Geste hatte 2016 Football-Profi Colin Kaepernick als Protestform etabliert.