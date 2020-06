Die Brüder Stefan und Bernhard Marte betreiben gemeinsam das Architekturbüro marte.marte in Feldkirch. International bekannt sind sie vor allem für das Bauen mit Sichtbeton. Realisierte Großprojekte sind unter anderem die Landesgalerie Niederösterreich in Krems, die neuen Messehallen Dornbirn, das Dokumentationszentrum SFVV in Berlin und das Evangelische Diözesanmuseum in Fresach. Auch mit der Schaufelschluchtbrücke oder der Birkenwiesenbrücke in Dornbirn erregten die Architekten über die Grenzen hinaus Aufsehen.