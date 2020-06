Nebenbei arbeitet Thiem weiter an seinem Starterfeld für die Exhibition in Kitzbühel. Neben ihm sind mit Gaël Monfils und Matteo Berrettini zwei weitere Vertreter aus den Top 10 fix. Ganz oben auf der Wunschliste steht Rafael Nadal. „Ich hab mit ihm telefoniert, ihm diese Exhibition schmackhaft gemacht“, verrät Dominic, „er wäre natürlich eine Riesenattraktion für Kitz.“ Der Sandplatz-König aus Spanien, der in seiner Karriere gleich 12-mal (!) die French Open gewonnen hat, überlegt noch, hat auch Einladungen für weitere Exhibitions in Europa.