„Krone“: Mit der Bestätigung der Rennen in Spielberg hat sich die Sportwelt vor Österreich im Allgemeinen und Red Bull im Speziellen verneigt. Muss auch für dich ein gutes Gefühl sein?

Helmut Marko: Wir sind sehr stolz darauf, was wir geschafft haben. Als absehbar war, dass Österreich für den WM-Auftakt vorgesehen ist, haben wir uns mit Didi Mateschitz abgesprochen und gesagt: Okay, probieren wir es! Auch weil wir wissen, dass Österreich ein Tourismus- und exportlastiges Land ist. Was kannst du also Besseres haben, als dass wir mit diesen Rennenbei Rekordeinschaltquoten weltweit in Erscheinung treten?