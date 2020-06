Die Grazer haben sich vor allem aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschlossen die restlichen Heimspiele in Gleisdorf auszutragen. Im Ausweichstadion durfte man gleich über einen Start nach Maß jubeln, den Flip Smoljan in der elften Minute perfekt machte. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Lukas Katnik (45.) via Abstauber allerdings der Ausgleich. Unmittelbar darauf schwächten sich die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte von Sebastian Feyrer wegen eines Foulspiels selbst.