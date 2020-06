Viele Salzburger haben in den vergangenen Wochen ihre Stadt beim Flanieren genossen. Die fehlenden Touristen haben aber gerade in der Altstadt den Blick auf so manche Unschönheit fallen lassen. Der Gang über den Makartsteg mit der Aussicht auf die Salzach und die Festung wird kurz vor dem Ende von den ersten Gebäuden am Hanuschplatz getrübt. Da dürfte es so manchen Besucher erst einmal schrecken, bevor er wenig später in der Getreidegasse und dem Alten Markt wieder besänftigt wird. Weiter zum Residenzplatz, der vor kurzem praktikabel saniert wurde. Ein Brunnen, sonst Staub und Schotter. Eher lieblos geraten.