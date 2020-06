Mehrere Personen hatten am Freitag bei der Polizeiinspektion Lenaupark angezeigt, dass in dem Video ein Mann zu sehen sei, der seinem Hund und mehreren Schafen die Vorderläufe zusammengebunden und die Tiere anschließend geschlagen hatte. Der Syrer konnte ausgeforscht werden, die Staatsanwaltschaft Linz ordnete eine Hausdurchsuchung an.