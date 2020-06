„No justice, no peace“, tönte es am Samstag aus Hunderten Kehlen durch die Salzburger Altstadt. Ausgerüstet mit Maske und Plakaten zog es Tausende Menschen auf die Straße, um gegen Rassismus zu protestieren. „Es ist ein Wahnsinn, dass Rassismus im Jahr 2020 noch in dieser Form existiert. Wir müssen so lange auf die Straße gehen, bis sich wirklich was ändert“, berichtet Raquel Parvus.