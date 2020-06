Als die Innsbrucker Gerichtsmedizin im Jahr 2016 erstmals einen Bericht über den Drogenkonsum in der Landeshauptstadt veröffentlichte, horchten Fachleute und Laien auf. Denn die Daten dazu bezogen die Wissenschaftler aus dem Innsbrucker Abwasser. Dort ist abzulesen, was die Tiroler so an verbotenen Substanzen zu sich nehmen.