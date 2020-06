Für Novak Djokovic sind die zuletzt durchgesickerten Covid-19-Maßnahmen, welche die Veranstalter der US Open in New York planen, inakzeptabel. „Die Frage ist, wie viele Spieler bereit sind, diese Bedingungen zu akzeptieren“, sagte der Tennis-Weltranglisten-Erste im serbischen „Prva TV“. Das Hartplatz-Grand-Slam-Turnier ist vorerst immer noch ab 31. August angesetzt.