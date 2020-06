Auch in vielen weiteren Ländern solidarisierten sich die Menschen mit der Bewegung. In Österreich fanden am Samstag Proteste nicht nur in Graz, sondern auch in Bregenz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg statt. In der Tiroler Landeshauptstadt versammelten sich nach Angaben von Polizei und Veranstaltern rund 4000 Personen rund um den Landhausplatz. Im Anschluss an die Kundgebung wurde zu einem Demonstrationszug durch die Innenstadt aufgerufen. Beide verliefen laut Polizei ohne Zwischenfälle. In Bregenz wurden mehrere Hundert Demonstranten gezählt.