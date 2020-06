Die eifrigen Helfer bauten in einem besonders steilen Stück eine Treppe und errichteten mehrere Behelfsbrücken über dem rutschigen Untergrund. Vom Schüler bis zum Pensionisten - alle packten kräftig mit an. „Seit dem Ausbruch der Coronakrise zieht es alle nach draußen. Dieser Weg ist mittlerweile sehr beliebt - es war an der Zeit, was zu tun“, sagt Hans Otty. Er ist der Alpenverein-Wegewart der Sektion Hallein. Die Arbeiten nahe der Ruine Gutrath sind nur eines von vielen Projekten. Gilt es doch eine Vielzahl der knapp 80 Kilometer des Wandernetzes rund um Hallein nach den Wintermonaten in Stand zu setzen. „Meine Liste ist lang“, sagt Otty.