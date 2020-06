In den nächsten Tagen wird das ganze Bundesland Salzburg „coronafrei“ werden: Mit Stand, Samstag gegen 15 Uhr, sind nur mehr zwei Personen als Corona-Infizierte gezählt worden - jeweils aus dem Flachgau und dem Pinzgau. Der Lungau, die Stadt Salzburg und der Pongau sind seit Donnerstag bereits „coronafrei“. Insgesamt wurden 1240 Personen hier in Salzburg positiv auf Covid-19 getestet. Diese Zahl ist seit dem 28. April gleichbleibend. 38 Personen verstarben insgesamt an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit.