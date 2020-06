Einen Krater in die Straße gerissen hat – wie berichtet – eine geplatzte Hauptwasserleitung in Mörbisch. Auch der Keller eines Hauses wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Der Vorfall ist inzwischen drei Wochen her. Das Loch in der Straße ist aber immer noch da – sehr zum Missfallen der Gemeinde