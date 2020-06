Gegründet wurde das traditionsreiche Familienunternehmen bereits 1725. In der langen Geschichte des Betriebs führten zwei Michaels, ein Johann, ein Georg und drei Lorenz die Geschäfte. Sie alle waren Schmiedemeister. Im Jahr 2000 hat Vater Lorenz den Betrieb an seinen Sohn Thomas Granabetter übergeben. Die nächste Generation, Sohn Christopher, steht schon in den Startlöchern. Der Junior ist demnächst mit dem Studium fertig und hat ebenfalls schon erste Erfahrungen im Betrieb gesammelt. Auch Ehefrau Sabine Granabetter arbeitet im Familienbetrieb.