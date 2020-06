Ein ungeschickter Handgriff dürfte einen 64-Jährigen in St. Pölten zum Raubopfer gemacht haben. Denn als ihm ein 10-Euro-Schein herunterfiel, erhaschte ein Trio einen Blick in dessen Geldbörse. Und was die Profi-Kriminellen darin sahen, schien ihnen zu gefallen.