597 Personen wurden wegen Covid-19 in den Kliniken stationär behandelt, davon 111 intensivmedizinisch. Die meisten Patienten wurden in den Kliniken Neunkirchen, Melk, Hollabrunn, Lilienfeld und in Waidhofen an der Thaya professionell versorgt. Den Höchststand an Corona-Patienten gab es am 6. April mit 217 stationären Erkrankten, davon mussten damals 57 Menschen auf der Intensivstation behandelt werden. Aktuell werden noch 16 Personen in den Kliniken betreut, davon 5 auf Intensivstationen.