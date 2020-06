Am Mittwoch geht‘s los

Der spanische Profi-Fußball nimmt den Spielbetrieb nach dreimonatiger Corona-Zwangspause kommenden Mittwoch mit der zweiten Halbzeit der im Dezember abgebrochenen Zweitliga-Partie zwischen Rayo Vallecano und Albacete Balompie wieder auf. Es wird danach an allen Wochentagen Erstliga-Fußball geben. Am Donnerstag folgt mit dem Stadtderby Betis gegen FC Sevilla das erste Spiel von La Liga. Am Samstag tritt dann Barcelona bei Mallorca an, dem derzeit Drittletzten der Tabelle.