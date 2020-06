Herr Landeshauptmann, Sie mussten so wie alle Länderchefs brav die Corona-Vorgaben der Bundesregierung umsetzen. Zuletzt mehrten sich die Proteste - von Ihnen hat man nichts Kritisches gehört. Also alles okay, was Kurz und Kogler so machen?

Hermann Schützenhöfer: Wir haben so etwas - auch was meine Generation, ich bin Jahrgang 1952, anbelangt - noch nie erlebt. Das ist eine Krise - aber keine Not, wie sie unsere Eltern und Großeltern erlebt haben. Im internationalen Vergleich hat Österreich diese Krise gut bis vorbildhaft gemeistert. Ich habe mich deshalb zurückgehalten, weil ich nicht mehr täglich eine Schlagzeile produzieren muss. Andere Landeshauptleute haben Pressekonferenzen am laufenden Band gegeben - wenn etwas zu sagen war, dann habe ich das intern gemacht.