Ab September wieder auf der Bühne

Geboren am 12. Juni 1930 als Sohn eines Notars und einer italienischen Mutter in Wien. Seine Kindheit ist geprägt von den Schrecken des Nazi-Regimes. Nach der Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar beginnt er seine Karriere am Theater in der Josefstadt. Er feiert Erfolge als Opernregisseur, u. a. an der Mailänder Scala und der Met in New York. Bis heute begeistert Schenk sein Publikum mit Soloabenden und Lesungen (am 3. September wieder im Theater Akzent in Wien). Verheiratet seit 1956 mit Renée, Sohn Konstantin ist Kapellmeister.