Durch den Beschluss in der Bezirksvertretung kann mit den Vorbereitungen für die Ausweitung der Zone begonnen werden. Die strittige Frage, ob auch in Industriegebieten und Gärten das Pickerl gelten soll, wird vorerst ausgeklammert. „Wir werden uns gemeinsam Straße für Straße anschauen, um eine sinnvolle Grenze im Bezirk ziehen zu können“, kündigt Stadler an.