Das turmartige Infogebäude in rötlicher Farbe am Hang des Ortsteils Schrofen sticht Besuchern des Pitztals schon von weitem ins Auge. Über eine Brücke werden die Gäste des Steinbockzentrums von dort zum Eingang des Geheges gelangen. „In rund 14 Tagen kommen sieben Steinböcke aus dem Alpenzoo hierher“, informiert Elmar Haid, Bürgermeister von St. Leonhard. „Wir warten nur noch, bis zwei der weiblichen Tiere Junge bekommen haben.“ Kurz darauf folgen zwei Steinböcke aus einem Zoo in der Nähe von Stuttgart in ihre künftige 4000 Quadratmeter große Heimat.