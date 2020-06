Die Sozialpädagogen haben sich rund um die Uhr in den Dienst gestellt, bis zu acht Burschen, die in Hartberg ihre zweite oder dritte Chance bekommen, waren zu betreuen. „Für die Jugendlichen war die ganze Situation am Anfang wirklich schwer zu verstehen. Wir mussten viele Gespräche führen. Aber wie die Jungs im Endeffekt die Regeln und die Ausgangssperre eingehalten haben, war sensationell“, ist Auernig stolz. Auch mit den Familien standen die Betreuer ständig in Kontakt, zudem mussten Laptops für die Berufsschüler aufgetrieben werden.