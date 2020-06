Fußball-Burgenlandligist Siegendorf wehrt sich gegen den Abbruch der Meisterschaft wegen Corona und hat nun rechtliche Schritte eingeleitet. „Wir haben gegen den ÖFB und den BFV wegen des extrem unsportlichen Beschlusses Klage eingereicht“, so Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr. Nun ist das Landesgericht für Zivilrecht in Eisenstadt am Zug, der angegebene Streitwert beträgt 35.000 Euro. „Damit wir in alle Instanzen gehen können“, präzisiert Krenmayr, „wir klagen die Wertung der Landesliga bei Abbruch ein und fordern den Aufstieg in die Regionalliga Ost.“

Derzeit spielen in der 3. LIga nach dem Ausstieg von meister ASK Ebreichsdorf nur noch 15 Klubs. Retz, Kottingbrunn, Krems und auch Siegendorf wollen den freuen Platz in der Ostliga. Nächste Woche werden die drei Verbände (BFV, NÖFV, WFV) über eine Lösung für die kommende Meisterschaft diskutieren. „Es wäre eine Katastrophe, wenn die Ostliga nur mit 15 Klubs spielen würde. Wenn eh vier Vereine den Aufstieg wollen, verstehe ich nicht, dass die Verbände nicht einen Verein aufsteigen lassen“, ärgert sich Krenmayr, „egal wer das ist!“