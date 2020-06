„Krone“: Sie haben Gastengagements am Landestheater.

Alfred Rauch: Ja, aber jene Produktion, in der ich mitgewirkt hätte, wurde um exakt ein Jahr verschoben. Das heißt, mir fällt eine ganze Produktion aus. Zusätzlich sind in dieser Saison 12 Vorstellungen von „Bettelstudent“ abgesagt worden – für mich ein Einnahmenverlust bis weit ins nächste Jahr hinein.