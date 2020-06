Nepp fordert Öffnung von Fußball-Bundesliga für Zuschauer

Der Wiener Vizebürgermeister Dominik Nepp (FPÖ) nahm die Bilder von der Demonstration indes zum Anlass, die Öffnung der Fußball-Bundesliga für Zuschauer zu fordern. „Dichtgedrängt standen 50.000 Demo-Teilnehmer nebeneinander, wie wir von etlichen Medienfotos entnehmen können. Also entweder war diese Demo gestern - was das Coronavirus anbelangt - harmlos, dann muss man aber auch andere Massenveranstaltungen wie etwa bei Fußballevents oder auch in Clubs- und Diskotheken wieder erlauben“, so Nepp laut einer Aussendung am Samstag.