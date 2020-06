„Tatsächlich gibt es, außer Aufgüssen in den Saunen, alles was es vor Corona gab, bei verordnungsbedingt 50 Prozent weniger Gästen. Also doppelt so viel Platz für jeden einzelnen Gast, somit eigentlich der Thermen-Himmel auf Erden“, bestätigt Manfred Kalcher, Geschäftsführer der Therme Geinberg. Die Aufgüsse in der Sauna werden aktuell durch aromatische Eiskugeln ersetzt. Und auch in punkto Verpflegung muss man sich keine Gedanken machen – alle gastronomischen Einrichtungen sind bereits in Betrieb.