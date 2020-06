Am vergangenen Mittwoch nahm das Land Abschied vom 93-jährig verstorbenen Altbischof Johann Weber. In einer berührenden Zeremonie segnete sein Nach-Nachfolger Wilhelm Krautwaschl die Grabstätte, bevor der schlichte, mit weißen und roten Rosen geschmückte Sarg in die Bischofsgruft hinabgelassen wurde.