Gute Nachricht vor allem für Radfahrer: Mit Fahrplanwechsel am 15. Juni kommen erstmalig in Oberösterreich Regionalbusse mit Abbiegeassistenz-System zum Einsatz. Ein kamerabasiertes Erkennungssystem warnt die Busfahrer mittels optischer und akustischer Signale, wenn sich beim Abbiegen Personen oder Fahrgeräte im „toten Winkel“ befinden. Auch in Sachen „Mikro-ÖV“ im ländlichen Raum setzt Verkehrsreferent Günther Steinkellner Initiativen.