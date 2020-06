Pandemie förderte Solidarität

Teil der Befragung waren auch Beziehungen am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft. Im Job habe sich gezeigt, dass von Frauen auch im beruflichen Kontext psychosoziale Unterstützung erwartet wurde, was teilweise überfordernd gewesen sei, so die Soziologin. Überrascht war Rothmüller vom Ausmaß der Sorge, dass benachteiligte Personen in der Krise unter die Räder kommen könnten. „Zwei Drittel fanden, dass in der Pandemie eine solidarische Stimmung in der Bevölkerung herrschte, über 80 Prozent leisteten während Corona Nachbarschaftshilfe und engagierten sich für Mitmenschen. Sehr oft mit der Sorge im Hintergrund, die Wirtschaft könnte zusammenbrechen und die Ungleichheiten in der Gesellschaft sich verstärken.“