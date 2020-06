US-Präsident Donald Trump will ein Meeresschutzgebiet im Atlantik wieder für die kommerzielle Fischerei öffnen. Er unterzeichnete am Freitag (Ortszeit) bei einem Besuch in Bangor im Bundesstaat Maine einen Erlass, der eine Anordnung seines Vorgängers Barack Obama wieder rückgängig machen soll. Obama hatte das Gebiet rund 200 Kilometer südöstlich von Cape Cod 2016 zu einem Schutzgebiet erklärt.