Die Kritik an Tirols LHStv. Josef Geisler (ÖVP) zum „Luder“-Sager hielt auch nach der telefonischen Entschuldigung bei der WWF-Aktivistin am Samstag an. Die Klubobfrau der Liste Fritz Andrea Haselwanter-Schneider kündigte in einer Aussendung den Misstrauensantrag gegen Geisler an.