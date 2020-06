Warum der 20-Jährige in die Wohnung einbrach, ist noch unklar. Er führte mit der Mieterin, einer gleichaltrigen somalischen Staatsangehörigen, eine On-Off-Beziehung. Als er sich in der Nacht auf Samstag gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffte, alarmierten Zeugen die Polizei. Gleich mehrere Streifen eilten zum Tatort in Salzburg-Lehen und spürten mit Hilfe eines Polizeidiensthundes den Eindringling auf. Der Somalier wird wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.