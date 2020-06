„Soll Floyds Namen nicht in den Mund nehmen“

Die oppositionellen US-Demokraten haben die Äußerungen von Trump scharf verurteilt. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, schrieb bei Twitter, Floyds letzte Worte „Ich kann nicht atmen“ hätten in den USA und in der ganzen Welt widergehallt. „Dass der Präsident versucht, ihm andere Worte in den Mund zu legen, ist wahrhaft verachtenswert.“ Die demokratische Senatorin Kamala Harris kritisierte Trump ebenfalls scharf: Trump solle Floyds Namen „nicht in den Mund nehmen“, bevor er nicht den Satz „Black Lives Matter“ sagen könne, schrieb Harris auf Twitter.