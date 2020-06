Am Freitagnachmittag kam es in Salzburg-Schallmoos zur Kollision zwischen einer 37-jährigen Radfahrerin aus Salzburg und einem 21-jährigen Autofahrer aus dem Flachgau. Als der Pkw-Lenker auf einen Parkplatz einbiegen wollte, kam ihm zur gleichen Zeit die Radfahrerin entgegen. Die Frau kam zu Sturz, verletzte sich im Bereich der rechten Hand und wurde von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.