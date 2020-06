Während die Australian Open 2020 regulär in Szene gingen und Wimbledon abgesagt wurde, geht es vor allem um die French Open und die US Open. Rund um diese beiden Major-Events wird nun versucht, einen Rest-Jahreskalender aufzubauen. Die US Open halten vorerst an ihrem Termin vom 31.8. bis 13.9. fest. Die French Open hatten ihren Termin von Ende Mai/Anfang Juni zum Ärger vieler ohne Rücksprache einfach auf 20. September (bis 4.10.) verschoben. Gerüchte besagen, dass Roland Garros bereit sein soll, eine weitere Woche nach hinten zu rücken.