Was dazwischen noch zu erleben sein wird, geben die Festspiele erst am 22. Juni endgültig bekannt. Sobotka verriet allerdings noch, dass eine Variante der für den diesjährigen Sommer geplanten Uraufführung „Impresario Dotcom“ von Lubica Cekovska in der Regie von Lisa Stöppler auf die Bühne gebracht wird.