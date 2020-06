Am Faaker See in Kärnten sind am Samstag gegen 8.30 Uhr tödliche Schüsse gefallen. Ein Kärntner (63) erschoss in Drobollach aus einem Auto heraus eine 56-jährige Frau. Wie später bekannt wurde, gibt es auch ein zweites Mordopfer: eine 62-Jährige in Wernberg. Die Hintergründe der Taten sind Gegenstand von Ermittlungen - es handelt sich dem Vernehmen nach um die Ehefrau sowie eine ehemalige Geliebte des polizeibekannten Täters.