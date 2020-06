In der Dokumentation von Amazon Prime über Bastian Schweinsteiger blickt Hoeneß noch einmal zurück. Es sei keine gute Idee gewesen, Super-Torwart Neuer als Elfmeterschützen zu benennen. „Indem Manuel Neuer benannt wurde, haben wir ihn als Torwart fertig gemacht“, meint der damalige Präsident. „Er hat hinten drin gehabt: Ich habe in meinem Leben noch nie einen Elfmeter geschossen in einem wichtigen Spiel und jetzt muss ich einen schießen später. Das hat sein Elfmeterschießen kaputt gemacht, das hätte man nicht machen dürfen.“