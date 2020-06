„Krone“: Julian, du „darfst“ seit einiger Zeit wieder Fußball spielen - was hat sich durch Corona verändert, wie läuft es derzeit in Deutschland?

Julian Baumgartlinger: Eigentlich läuft es sehr gut, wir Fußballer dürfen wieder unserem Beruf nachgehen, das freut alle natürlich. Die Regeln der deutschen Fußball-Liga sind sehr streng, noch ist es ein Leben mit Einschränkungen und vielen Tests, wir werden zweimal in der Woche getestet. Aber zum Glück haben wir das Mannschafts-Training, das läuft relativ normal ab.