„Glaube an gute Saison“

„Ich denke, die Situation ändert sich fast täglich. Im Wesentlichen wird es besser, aber es gibt immer noch Länder, die das Schlimmste durchmachen“, so Brawn weiter. „Wir müssen ihnen also Zeit geben, um zu sehen, wie schnell sie sich erholen können. Mexiko ist eines, in dem sie immer noch ein Rennen haben wollen, aber sie sind gerade mitten in der Pandemie. Daher warten wir für weitere Entscheidungen zu. Aber ich glaube, es wird genug Rennen für eine gute Saison geben.“